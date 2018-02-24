Son 9 maçını kazanamayan Bursaspor'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet sabırları taşırdı. Yönetimin, hafta içi yapılacak görüşmelerle teknik direktör Paul Le Guen'in görevine son vermesi bekleniyor. Bursaspor'da teknik direktörlük görevi için düşünülen ilk isim Mustafa Denizli. Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörle anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

Bursaspor'la adı anılan diğer iki isim ise Ersun Yanal ve Safet Susic.

HTSPOR.COM ÖZEL HABER