Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan Bursaspor'da teknik direktör Le Guen ile yollar ayrıldı.

BURSASPOR RESMEN AÇIKLADI



Yeşil-beyazlı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu. Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Teknik Direktör Paul Le Guen ile dün akşam başlayan ve bugün de devam eden görüşmelerde, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yaptığımız bütün tekliflere olumsuz cevap verilmiştir.

Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan “tek taraflı fesih“ e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İHA'nın verdiği bilgiye göre; dün yönetimin deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı uzun süren görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Fransız çalıştırıcının yerine yardımcı antrenör Mustafa Er’in geçeceği bildirildi. Kalan 6 haftalık periyodu en az kayıpla geçmek isteyen Bursaspor’da, Mustafa Er’in kalan maçlarda Arjantinli yıldız Batalla’yı yardımcısı gibi görevlendireceği öğrenildi.



32 MAÇTA 14 MAĞLUBİYET

Fransız teknik adam Bursaspor’un başında 28 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 34 maça çıktı. Bu maçların 13’ünü kazanan yeşil-beyazlı ekip, 14 maçta ise sahadan puansız ayrıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA GÖREV ALMIŞTI

Geçen sezon düşme potasında yer alan Bursaspor’da, 34. haftada oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesi takım Mustafa Er’e emanet edilmişti. Genç çalıştırıcı, maç öncesi ve sonrası verdiği sınavla geçer not alırken, sahadan 2-1 galip ayrılan Bursaspor 6 hafta sonra kazanmayı başarmış ve ligde kalmıştı.