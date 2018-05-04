Bursaspor'da kongre öncesinde Lemi Keskin başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Keskin, "Özellikle stadyumun isim hakkı konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. 10 yıllık satacağız. 4 milyon Euro´ya sattığımızda 40 milyon Euro gelir olacak" dedi.
Bursaspor Kulübü´nün 19-20 Mayıs veya 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongresi öncesi Ahmet Bozdemir ve Hüseyin Akdemir´in ardından Lemi Keskin de adaylığını açıkladı. Bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen Keskin, projelerini anlatırken, Başkan Ali Ay'ı eleştirdi. Başkan Ali Ay´ın paraya dayalı demeçlerinin herkesin içini kararttığına işaret eden Keskin, "Borcumuz azalacaktı, 2,5 misli arttı. Projenin, planın olmadığı yerde başarısızlık kaçınılmaz. Sivasspor maçında taraftara hareket yaptı, divan kurulunda üyelere, `Konuşup konuşup defolup gidiyorsunuz´ dedi. Sonra da hatırlamadı. Bunlar hep aklımızda kaldı. Türkiye Ligi´nin en şişkin kadrosuna sahibiz, 33 futbolcumuz var. Türkiye´de böyle bir şey yok. Kadro maliyetimiz 20 milyon 750 bin Euro. Kadromuzda 24 kişi olsa, her futbolcunun maliyetinin 600-700 bin Euro olduğunu düşünsek, kulüp böylece 6-7 milyon Euro kar yapacak. Ali Başkan geldikten sonra 6 teknik direktör geldi. Bunun da maliyeti çok büyük" ifadelerini kullandı.
Bursaspor'un gelir ve gider tablolarını ve borç tablosundan çıkış formülünü hazırladığı slaytlar eşliğinde anlatan Lemi Keskin, projelerinden de bahsederek, "Borsa Projesi, Timsah Arena, Balat Projesi, Timsah Outlet, Bursaspor Koleji ve gayrimenkul projelerini düşündük. 50 milyon Euro finansman sağlayan Dubai kaynaklı fon şirketiyle sözleşme imzaladık. Özellikle stadyumun isim hakkı konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. 10 yıllık satacağız. 4 milyon Euro´ya sattığımızda 40 milyon Euro gelir olacak. Sosyal medyada stadyumun reklamları yapılmaya başlandı. Bu işin 100 bin Dolar maliyeti var. Anlaştığımız firma bunu yaptırıyor. Bursaspor´u sıfır noktasına getirmek için uğraşıyoruz. Kimsenin yapamadığı bir şeyi yaparken karşı çıkılacağını zannetmiyorum" açıklamasını yaptı.
Bursasporlu futbolcuların antrenmana çıkmamasını ise protesto eden Keskin, "Ali Bey ile rakip olduğumuz için eleştirebilirim ama futbolcuların antrenmana çıkmaması kötü bir darbedir, marka değerinin azalmasıdır. Asgari ücretle çalışan taraftar son maçta stadı doldurdu. Aldıkları parayı bile hak etmeyen futbolcuların bu davranışını protesto ediyorum. Biz oluşturduğumuz bütçe ile para kazanan bir Bursaspor oluşturacağız. Para kazandığımız zaman böyle bir şey olmayacak. Vakıfköy´den 3-4 futbolcu her sene takıma monte etmeliyiz" diye konuştu.
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