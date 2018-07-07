Kulüp başkanı Ali Ay, törende şöyle konuştu:

"Badji'yi zaten hepiniz biliyorsunuz. Bizi çok uğraştırdı. Araya çok farklı menajerler girdi. Anderlecth'le biraz problem yaşadık. Ben burada özellikle Badji'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok karakterli bir duruş sergiledi. 'Ben Bursaspor'dan başka hiçbir kulüpte oynamayacağım. Gerekirse Senegal'e giderim.' dedi. Bu kadar istekli olmasaydı bu iş olmazdı. Burada menajeri Piere ve Serhat kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da karakterli duruş sergiledi. Badji'nin menajerlik ve bonservis dahil, 880 bin avro maliyeti var. Badji ile 3 yıllık anlaşma yaptık."

Başkan Ay, Aytaç Kara'ya da Bursaspor'u tercihi için teşekkür ederek, Türk oyuncularla kesinlikle avro ile anlaşma yapmayacaklarını aktardı. Türk lirasıyla anlaşma yapacaklarını vurgulayan Ay, "Anlaşmamız 2+1 yıllık olacak. Onun da maliyeti 3 milyon 564 bin lira. Yüzde 80'i garanti para, yüzde 20'si maç başı olacak. Bunun içerisinde imza, bonservis ve menajerlik parası yok." ifadelerini kullandı.

Atanasov'un ise 2-3 haftadır kendileriyle beraber olduğunu belirten Ali Ay, Makedon genç oyuncunun aylık 20 bin avroya imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendisine 100 bin avro da yetiştirme parası vereceğiz. Ayrıca Aytaç Kara'nın serbest kalma maddesi olarak da 3 milyon avro, sözleşmesinde yazıyor. Badji'nin de sözleşmesinde Avrupa'ya giderse 2,5 milyon avro, Çin'e giderse de 4 milyon avro serbest kalma maddesi var. Kendilerine tekrar teşekkür ediyor, 'Ailemize hoş geldiniz.' diyorum."

BADJI: PARA BENİM İÇİN İNSANİ DEĞERLERİN ARKASINDADIR

Senegalli futbolcu Badji de Bursaspor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursaspor'un çok büyük ve tarihi bir kulüp olduğuna değinen Badji, şöyle konuştu:

"Bursa, çok sevdiğim bir şehir. Hedefim her zaman bu takım için maksimumu vermek ve kulübü olabildiğince yükseğe çıkarmak. Burada gerçekten tanıdığım kaliteli oyuncular var. Bunlardan biri de Aytaç. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da iyi bir performans sergiledi. Diğer gelecek oyuncularla iyi bir sezon geçirip eski sezonları unutturabileceğimi düşünüyorum. Artık yeni bir sezon başladı. Eski zamanlar geride kaldı. Burada bana güvenen ekibe ve hocama teşekkür ediyorum."

Yeşil-beyazlı kulüple sezon sonunda görüşmelere başladığını aktaran Badji, "Görüşmelerde başka takımlar da vardı. Ama ben sözümü tutmak ve şerefimi korumak istedim. Para benim için insani değerlerin arkasındadır. Bu yüzden sözümü tutup Bursaspor'a geldim." değerlendirmesinde bulundu.

AYTAÇ KARA: HEDEFİ OLAN BİR FUTBOLCUYUM

Aytaç Kara ise uyum içerisinde çalışarak Bursaspor'u hak ettiği yere getireceklerine dikkati çekerek, yeşil-beyazlılardan daha yüksek teklif veren kulüplerin olduğunu savundu.

Önceliğinin maddiyat olmadığını belirten Aytaç Kara, "Çünkü ben, hedefi olan bir futbolcuyum. Takımın içerisinde çok önemli ve değerli oyuncular var. Yeni gelecek arkadaşlarımız da olacak. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Zaten beni yakından tanıyanlar bilir. Bursaspor camiası benim için önemlidir. Gerçekten de hep oynamak istediğim bir kulüptür." ifadelerini kullandı.

Makedon oyuncu Atanasov da Bursaspor'u çok sevdiğini belirterek, yeşil-beyazlı kulüpte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ALİ AY: HERKES YOĞURDU ÜFLEYEREK YİYOR

İmza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan başkan Ay, yeni transfer çalışmaları hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk etapta iki santrfor düşünüyoruz. Önce bir tanesini alalım. Yavaş yavaş ve sindire sindire gidiyoruz. Yani şu ana kadar yaptıklarımız iyi ve nokta transferler diye ümit ediyorum. Önce iyi bir santrfor alıp, beklemeye geçeceğiz. Ama hem Samet hoca hem de oyuncu izleme ekibimiz tarafından çalışmalarımız devam ediyor."

Ali Ay, takımdan ayrılacak oyuncular için de şöyle konuştu:

"Kembo'yla, Fransa'nın Montpellier takımıyla ilgili bir takas işi var. Ayrıca, Türkiye'den de bir kulüp resmi olmasa da dolaylı olarak teklifte bulundu. Herhalde o da gelecek hafta belli olur. Herkes Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor. Ayın 15'inden sonra transfer sezonunun açılacağını düşünüyorum. Çünkü diğer kulüpler de fazla transfer yapmadı. Herkes şu anda beklemede. Tabii herkesçe malum, bütün kulüplerde mali sıkıntılar var. Dolayısıyla herkes yoğurdu üfleyerek yiyor. Bakacağız ve göreceğiz."

Daha sonra Badji, Aytaç Kara ve Atanasov, kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı.