Bursaspor'dan 'bilet' açıklaması

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 24 Eylül Pazar günü saat 19.30'da Galatasaray'ı konuk edecek. Bu maç için tribünlerde çok az boşluklar kalırken, yeşil-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan yaptığı çağrılarda tribünlerdeki ilk 3 sırasının satışa açılması konusunda kulüpten talepte bulunmuştu.
Bursaspor Kulübü ise yaptığı resmi açıklamada, bilet satışı gerçekleşmeyen bazı tribünlerdeki ilk iki ve üçüncü sıralarının sezon sonuna dek bilet satışına açıldığını duyurdu.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"24 Eylül pazar günü Galatasaray`la oynayacağımız 6'ncı hafta karşılaşmasında, emniyet tedbirleri gereğince trübünlerimizde satışı yapılmayan kuzey ve güney tribünlerinin ilk üç sırası ile doğu ve batı tribünlerinin ikinci ve üçüncü sıraları İl Spor Güvenlik Kurulu`nun bugün yaptığı olağanüstü toplantısında alınan karar gereği sezon sonuna kadar satışa açılmıştır. Satışlar 23 Eylül 2017 cumartesi sabahı saat 10.00`da başlayacaktır. Bu konuda taraftarımızın beklentisini karşılıksız bırakmayan ve kulübümüzün talebini olumlu karşılayan başta sayın Valimiz İzzettin Küçük olmak üzere İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Gün`e teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu uygulamanın, müsabaka güvenliği açısından herhangi risk oluşturması durumunda sonraki maçlarda geçerli olmama ihtimalinin dikkate alınmasını ve bu sıralarda maç izleyen taraftarlarımızın bu bilinçle hareket etmelerini önemle rica ederiz."
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