Bursaspor yöneticisi Hasan Parlakay maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Bazı arkadaşlar eğer hizmetkar olacaklarsa futbolun hizmetkarı olsunlar. Maç 300 dakika bile uzayabilirdi. Zaten 9 dakika uzadığını görünce, biz bu maçın gol olmadan bitirilmeyeceğini biliyorduk. Hatta öyle ki bazı arkadaşlar, yedekteki santrforumuzu atmayı bile hesap ederek attılar. Olur da oyuna girip gol atar diye. Bu akşamki tiyatrodan biz memnun kalmadık. Umarım izleyenler de memnun kalmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

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