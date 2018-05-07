Bursaspor'da oyuncular, Fenerbahçe maçının hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Kırmızı kart ile oyundan atılan Titi, "Çok savaştık. Olanları hak etmedik!" derken, Sercan Yıldırım da, "Fırat Aydınus'un maç puanını çok merak ediyorum" ifadelerini paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Oyuncularına 2 kırmızı kart çıkan ve teknik direktör Mustafa Er ile tercüman Altuğ Günaydın'ın da tribüne gönderildiği maçta yeşil beyazlı oyunculardan da hakem Fırat Aydınus'a büyük tepki oldu.
TITI: "OLANLARI HAK ETMEDİK"
Mücadelenin 83'üncü dakikasında direkt olarak kırmızı kartla oyundan atılan Titi, karşılaşmaya dair sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çok savaştık. Olanları hak etmedik! Büyük destek veren taraftarımıza teşekkürler. İnanılmaz desteklediler "ifadelerini kullandı.
ERTUĞRUL ERSOY: "MÜCADELENİN HAKKI GALİBİYETTİ"
Genç oyuncu Ertuğrul Ersoy ise, maç sonu yaptığı açıklamada, "İyi mücadele ettik. Bu mücadelenin hakkı galibiyetti ama olmadı. Hocamızın söylediği tek şey teşekkür etmekti. Sahaya yansıtmak istediklerimizi yaptık. Son 4 hafta önce yapılanmaya gittik Mustafa Er'le. Hocamızla iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Geçmiş dönemlere göre daha iyi ve doğru oynuyoruz. Matematiksel olarak sıkıntımız kalmadı. Önümüzdeki yıllar Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Biz böyle oynamaya devam ederek en iyi taraftar arkamızda olduğu sürece önümüzde olacak takım yok. Hocanın gelişiyle geleceğe umutla bakıyoruz" diye konuştu.
"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Hafta içerisinde antrenmana çıkılmamasına dair yöneltilen soruya ise Ersoy, "Olaylar bizim içimizdeki şeyler. Aramızdaki şeyler. Bunları konuşmak istemiyorum. Biz birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece sıkıntı yok. Taraftarımız da bir nebze olsun mücadeleyi gördüğü için arkamızda duruyor" cevabını verdi.
SERCAN: "SAYIN AYDINUS'UN MAÇ PUANINI MERAK EDİYORUM "
Yeşil beyazlı oyuncu Sercan Yıldırım da maç sonunda hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterirken, sosyal medya hesabından, "Maç puanını çok merak ediyorum sayın Fırat Aydınus. Tebrikler takım, tebrikler Furkan Soyalp" ifadelerini paylaştı.
Aziz Behich ise, "Bugün istediğimiz sonuç bu değildi! Takımımla gurur duyuyorum, karakterimizi gösterdik! Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim" notunu düştü.
Bursasporlu oyuncu John Bostock da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün daha güçlü bir tarafa karşı kazanmayı hak ettik. Taraftarımız inanılmaz" şeklinde yazdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.