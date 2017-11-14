Bursaspor, Dugout'a dahil oldu

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Ali Ay, yeşil-beyazlı yönetimin saha içinde ve dışında çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Son zamanlarda sosyal medya anlamında yaptıklara çalışmalara Dugout platformunu eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Ay, "Dünyanın en büyük kulüplerinin yer aldığı platform üzerinden artık Bursaspor da izlenebilecek ve yakından takip edilebilecek." ifadelerini kullandı.

Dugout Yönetim Kurulu Başkanı Elliot Richardson da Bursaspor'un katılımından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

bursaspor

dugout