Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde Bursaspor ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu!
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BURSASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
BURSASPOR - FENERBAHÇE
BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Ekong, Titi, Barış, Aziz Behich, Badu, Jorquera, Batalla, Kembo, Stancu
YEDEKLER: Muhammed, Yusuf, Merter, Josua John, Furkan, Delarge, Sinan, İsmail, Faty, Deniz
TEKNİK DİREKTÖR: Paul Le Guen
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Janssen, Giuliano
YEDEKLER: Kameni, Erten, Hasan Ali, Isla, Ozan, Neto, Valbuena, Ahmethan, Oğuz Kağan, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
STAT: Bursa BŞB
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
SAKATLAR: Mikel Agu, Kubilay, Onur, Serdar, Sercan, Bilal, Furkan (Bursaspor), Alper Potuk, Mehmet Ekici, Jose Fernandao (Fenerbahçe)
Son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde haftaya 26 puan ve averajla 3. sırada girdi. Ligde 7 haftadır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu sezon dış sahada ise üçer galibiyet ve beraberlikle, bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligde son yenilgisini 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında 1-0'lık skorla yaşadı.
Teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki Bursaspor da Fenerbahçe gibi ligde 7 maçtır kaybetmiyor. Son 2 maçını kazanan yeşil-beyazlılar, haftaya 24 puan ve averajla 6. sırada girdi. Bursaspor sahasında bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.
AZİZ BEHICH'TEN SON 6 MAÇTA 5 GOL!
Bursaspor'un 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Aziz Behich, ligde forma giydiği son 6 maçta 5 gol atarak takımının en golcü ismi olmayı başardı. Ligde forma giydiği son 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Aziz, kariyerinin en golcü sezonunu yaşarken, takımının da en skorer ismi olmayı başardı.
Bu sezon Osmanlıspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Konyaspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayan Aziz, istikrarlı performansıyla da dikkat çekiyor.
4 İSİM SINIRDA
Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düşecek.
— Habertürk Spor (@HTSpor) December 3, 2017
97. RANDEVU
Fenerbahçe ile Bursaspor, 97. kez karşı karşıya geliyor. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.
— Habertürk Spor (@HTSpor) December 8, 2017
İki takım arasında geride kalan 96 maçtan 48'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin ligde attığı 148 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Bursaspor 1-0 kazanarak, rakibi karşısında Süper Lig'deki 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İkinci devre Bursa'da yapılan müsabaka ise 1-1 bitti.
BURSA'DAKİ MAÇLAR
Son 3 randevunun eşitlikle bittiği Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 16 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe deplasmanda 52 gol atarken kalesinde 37 gol gördü. Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı. Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.
SON 10 MAÇ
Fenerbahçe ile Bursaspor takımları arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan skorlar şöyle:
-------------- --------------------------------- -------
2012-2013 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1
Fenerbahçe - Bursaspor 4 - 1
2013-2014 Bursaspor - Fenerbahçe 2 - 3
Fenerbahçe - Bursaspor 3 - 0
2014-2015 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1
Fenerbahçe - Bursaspor 1 - 0
2015-2016 Fenerbahçe - Bursaspor 2 - 1
Bursaspor - Fenerbahçe 0 - 0
2016-2017 Fenerbahçe - Bursaspor 0 - 1
Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.