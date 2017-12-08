Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde Bursaspor ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu!

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BURSASPOR - FENERBAHÇE

BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Ekong, Titi, Barış, Aziz Behich, Badu, Jorquera, Batalla, Kembo, Stancu

YEDEKLER: Muhammed, Yusuf, Merter, Josua John, Furkan, Delarge, Sinan, İsmail, Faty, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: Paul Le Guen

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Janssen, Giuliano

YEDEKLER: Kameni, Erten, Hasan Ali, Isla, Ozan, Neto, Valbuena, Ahmethan, Oğuz Kağan, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

STAT: Bursa BŞB

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Mikel Agu, Kubilay, Onur, Serdar, Sercan, Bilal, Furkan (Bursaspor), Alper Potuk, Mehmet Ekici, Jose Fernandao (Fenerbahçe)

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde haftaya 26 puan ve averajla 3. sırada girdi. Ligde 7 haftadır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu sezon dış sahada ise üçer galibiyet ve beraberlikle, bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligde son yenilgisini 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında 1-0'lık skorla yaşadı.

Teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki Bursaspor da Fenerbahçe gibi ligde 7 maçtır kaybetmiyor. Son 2 maçını kazanan yeşil-beyazlılar, haftaya 24 puan ve averajla 6. sırada girdi. Bursaspor sahasında bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

AZİZ BEHICH'TEN SON 6 MAÇTA 5 GOL!

Bursaspor'un 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Aziz Behich, ligde forma giydiği son 6 maçta 5 gol atarak takımının en golcü ismi olmayı başardı. Ligde forma giydiği son 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Aziz, kariyerinin en golcü sezonunu yaşarken, takımının da en skorer ismi olmayı başardı.

Bu sezon Osmanlıspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Konyaspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayan Aziz, istikrarlı performansıyla da dikkat çekiyor.

4 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düşecek.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 3, 2017

97. RANDEVU

Fenerbahçe ile Bursaspor, 97. kez karşı karşıya geliyor. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 8, 2017

İki takım arasında geride kalan 96 maçtan 48'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin ligde attığı 148 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Bursaspor 1-0 kazanarak, rakibi karşısında Süper Lig'deki 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İkinci devre Bursa'da yapılan müsabaka ise 1-1 bitti.

BURSA'DAKİ MAÇLAR

Son 3 randevunun eşitlikle bittiği Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 16 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe deplasmanda 52 gol atarken kalesinde 37 gol gördü. Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.

Bursaspor evinde 8 maçtır kazanamıyor Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 8 maçta galip gelemedi. Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 8 randevudan 5'inde berabere kaldı, 3'ünü yitirdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı. Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Bursaspor takımları arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan skorlar şöyle:

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2012-2013 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe - Bursaspor 4 - 1

2013-2014 Bursaspor - Fenerbahçe 2 - 3

Fenerbahçe - Bursaspor 3 - 0

2014-2015 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe - Bursaspor 1 - 0

2015-2016 Fenerbahçe - Bursaspor 2 - 1

Bursaspor - Fenerbahçe 0 - 0

2016-2017 Fenerbahçe - Bursaspor 0 - 1

Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1

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