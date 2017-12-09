SERDAR ALİ ÇELİKLER: İTALYAN BÜYÜK TAKIMI

Fenerbahçe beni yine yanıltmadı. Gerek NTV Spor gerekse BipSpor’daki TV programlarımda dile getirmiş ve demiştim ki: F.Bahçe deplasmanda iyi oyun oynamaz. Kimse Fener’den deplasmanlarda etkili-baskılı oyun beklemesin... Dün de öyle oldu. Bursa zor bir rakipti ve tribünler son derece ateşli görünüyordu. 5’li defans ve önlerindeki 2’li blokla iyi kapanan ve bloklar arası mesafeyi en kısa metrajda tutan takım olan Bursa’ya karşı tipik bir İtalyan büyük takımı gibi bir ekip izledik: Dengeli, sakin, tribünlerden sinmeyen, sabırlı ve birbirlerine bağlı.

Hiç ama hiç pozisyonsuz ilk yarının ardından yaptığım yorum şu oldu: Bu kadar fazla pas hatası yapan, hemen her oyuncusu top kontrolü açısından son derece nakıs bir gün geçiren bu takımın gol atması ancak ve sadece 2 yolla mümkün: Duran top ya da yetenek.. Şener’den Aatıf’a, Topal’dan Giuliano’ya kadar hemen hepsinin anormal fazla sayıda top kaybı yaptığı oyunda hala ve hala sıfır pozisyon varken Soldado ‘yeteneği’ ortaya çıkardı ve Bursa savunması maçtaki tek bireysel hatasını yaptı. Giuliano da duran toptan gereğini yaptı.





Bursaspor Fenerbahçe









































































































































Bursaspor Fenerbahçe

Eleştirilecek konu özellikle 75’ten sonra farkın açılmaması olabilir. Kocaman’ı artık tanıyoruz. Hoca kesinlikle ve kesinlikle sonuç odaklı düşünecek ve bilhassa deplasmanlarda ve zorluk derecesi yüksek maçlarda 1-0’a oynayacaktır. Aslen bu kadar çok top kontrol özürlüsü, bu kadar top kaybı yapan orta saha oyuncusuyla oynama tercihi yapacağı için başka da bir yöntem uygulanamaz görünüyor. F.Bahçe adına övülmesi gereken özellikler de vardı epey:

- Bir kere bu ligde kimseden sinmeden oynayabilen tek takımlar.

- Sağlam bir duruşa kavuştular ve tek pozisyon dahi vermediler.

- Özgüvenleri yerine gelmiş.

- Bir şekilde gol atacaklarını biliyorlar.

Açıkçası Kocaman’ın geri dönüşünden bu yana takım hiç geri düşmedi. Ama 0-0 ve 1-0’ı iyi oynamaya başladılar. Yanlış anlaşılmak istemem; ‘iyi oynamaya başladılar’ derken kaliteli futbol anlamında söylemiyorum; tok ve olgun bir takım hüviyeti ile sağlam bir oyundan bahsediyorum. Geri düştüklerinde ne yapacaklarını muhakkak görüp test edeceğiz.

‘SAMBA’ VARSA ZAFER DE VAR! Giuliano, takımını sırtlamaya devam ediyor. Son haftalarda müthiş form yakalayan Sambacı, Bursa’yı da boş geçmedi. Üst üste 3 maçtır rakip ağları sallayan 27 yaşındaki Brezilyalı, Sarı-Lacivertli formayla ligde çıktığı 14 karşılaşmada 8 gol atmayı başardı. Yaptığı 1 asistle 9 gole direkte katkı sağlayan ve Kanarya’nın en skorer ismi olan Giuliano, geçen sezon Zenit’te 28 lig maçında toplam 8 gol atmıştı.

Oyun kalitesi şu aşamada tartışılacak bir konu değil benim açımdan. Haftaya Karabük’ü içeride yeneceklerdir. Konya deplasmanından da 3 puanla dönerlerse -ki çok mümkün- devreyi 35 ile bitirip 2. devre hazırlıklarına umutla başlayabilirler. Aziz Yıldırım’ın 1.5 milyon dolarlık prim dopinginin fiziksel etkisi sürüyor. Daha ne olsun... Bursa ise bu kadar edilgen oynamamalıydı. Le Guen’in F.Bahçe’yi özellikle ilk yarıdaki acınası hali de görüp bu kadar fazla saygı göstermemesi gerekliydi. Ali Palabıyık 10 numara maç yönetti.

FAİK ÇETİNER: FENERBAHÇE DÜZLÜĞE ÇIKTI

Bursa ile deplasmanda oynuyorsanız işiniz çok zor demektir. Çünkü ev sahibinin hem futbol oynama iştahı kabarık hem de müthiş bir tribün desteği vardır. Son haftaların çıkıştaki takımı F.Bahçe’de hedef Bursa’da zoru başarmaktı. Sakat Alper’in yerine Janssen’i ilk 11’e monte eden Aykut Kocaman, 4-5-1 dizilişi ile orta alanı kalabalık tutmayı ve pozisyon vermemeyi planlamıştı. 3-5-2 düzenindeki ev sahibi ise ilk 45 dakikada hatalı pas şampiyonu olunca ne oyuna ağırlığını koyabildi ne de pozisyon bulabildi.

F.Bahçe’de iki bek, Şener ve İsmail, rakip güçlü olunca her fırsatta ileri çıkmayı düşünmediler. Giuliano ve Dirar’ın ilk bölümdeki etkisiz oyunları ile Aatif’ın çabaları yeterli olmayınca F.Bahçe de rakip kale önünde çok fazla gözükemedi. Devre biterken sakatlanan Janssen, yerini Soldado’ya bıraktı. İki kaleci, Harun Tekin ve Volkan Demirel’in kurtardıkları çok önemli bir pozisyon yoktu dersek ilk yarıyı daha net anlatmış oluruz.

BULDOZER FENER! Kocaman önderliğinde seriye bağlayan Fenerbahçe, Bursaspor’u deplasmanda mağlup ederek yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. En son 7. haftada Akhisar’a yenilen F.Bahçe, daha sonra oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, 1-1’lik Osmanlı yıkımı sonrası çıktığı 4 maçın hepsini kazanıp galibiyet serisi yakaladı.

Bursa’nın hocası Le Guen, ikinci yarıya Faty’yi oyuna alıp takımını 3-5-2’den adeta 3-6-1’e döndürdü. Ev sahibi kendi alanına geçip F.Bahçe’yi beklemeye başladı. Bu yarıda önde yapılan baskı, iyi pas trafiği ve de Giuliano’nun hareketlenmesi ile F.Bahçe maç ağırlığını koydu. Gol adeta geliyorum diyordu. Sonunda da geldi ama penaltıdan...

Golden hemen sonra Aykut Kocaman, Aatif’ı dışarı alıp dikine oynayan, adam eksilten Valbuena’yı sahaya sürdü. Çünkü biliyordu ki, rakip artık geride geniş alanlar bırakacak. Ev sahibi müthiş seyirci desteğine rağmen sahada yoktu. Batalla ve Aziz Behich kazandıkları topu rakibe hediye ediyor, Stancu ile Bursa 10 kişi oynuyordu. Hücuma çıkmakta zorlanan Bursa karşısında F.Bahçe, kazanmayı hak etmişti. Zorlu Bursa deplasmanından aldığı galibiyetle Sarı-Lacivertli takım artık düzlüğe çıkmıştır. Düne kadar bu takımdan bir şey olmaz diyenler, bakalım şimdi neler yazıp neler karalayacaklar!

Düne kadar bu takımdan bir şey olmaz diyenler, bakalım neler yazıp neler karalayacaklar!

BÜLENT YAVUZ: HAKEM İÇİN KOLAY MAÇTI

Fenerbahçe, Bursa’da altın buldu. 3 puan, Sarı-Lacivertliler’i devre biterken zirvenin tam tepesine yakın duruma getirdi.

Hakem Ali Palabıyık, müsabakada gündem yaratacak kritik kararlar vermedi. Zaten pozisyon da yoktu. Maşallah Ali’nin saçı da çok güzel olmuş, yakışmış doğrusu! 18. dakikada Ertuğrul’un Janssen’e yaptığı müdahale, kabul edelim ki sarıdan çok çok fazlaydı. UEFA’da ve FIFA’da hakemlere verilen ilk talimat şudur: Oyuncuların sağlığını koruyun. Bu müdahale bana göre kırmızıyı gerektirirdi. Hakem sarıda karar kıldı. Yapacak bir şey yok. 64. dakikada ceza alanı içerisinde Soldado’ya yapılan müdahale net bir penaltıyı gerektirirdi. Hakem de tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Bunun dışında kayda değer, hakemi zorlayacak ve yanlışa götürecek bir pozisyon yoktu.