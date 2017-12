Süper Lig'in 15. haftasında yarın Bursa'da oynanacak Bursaspor-Fenerbahçe maçında yeşil-beyazlı taraftarlar birçok görsel şova imza atmak için hazırlık yapıyor.

Bursaspor'un Teksas Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Güzelsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Fenerbahçe ile yapılacak maça yeşil-beyazlı taraftarların büyük önem verdiğini söyledi.

Takımlarının ligde son 7 maçta mağlubiyet görmediğini, rakipleri Fenerbahçe'nin de son haftalarda çıkış yakaladığını belirten Güzelsöz, "Güzel bir maç olacak. Bu maçtan alacağımız galibiyetle ikinci yarıda ligdeki pozisyonumuz daha iyi belli olacak." dedi.

Güzelsöz, karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığı gün büyük ilgi gördüğünü ve kısa sürede tükendiğini vurgulayarak, "Sahada futbolcu kardeşlerimiz Bursasporluluk bilinciyle performanslarını sergileyecek, bizler de her zaman olduğu gibi 90 dakika süresince vereceğimiz destekle onların yanında olacağız. Karşılaşmanın sonunda da galibiyet sevincini hep birlikte doyasıya yaşayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

GÖRSEL ŞOV HAZIRLIKLARI

Bursaspor taraftarları olarak Fenerbahçe maçının bir şölen havasında geçmesi için özel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Mehmet Güzelsöz, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçı için tribünde çok özel sürprizler hazırlıyoruz. Tüm Türkiye karşılaşmanın ardından yine Bursaspor tribününden bahsedecek ve bu maçı izlemeyen çok şey kaçıracak. Maça gelecekleri ise çok özel görsel şovlar bekliyor. Şu an için bunları gizli tutuyoruz. Bursaspor taraftarı iç sahada, dış sahada her zaman koşulsuz takımının yanındadır. Bunun yanında şampiyon olduğumuz sezon fair play ödülünü kazanmıştık. Şimdi Fenerbahçe maçında da Bursaspor taraftarına yakışır şekilde sadece takımımızı destekleyeceğiz ve tüm Türkiye'ye 'Gerçek taraftar nasıl olur' mesajını vereceğiz. Biz her zaman iddia ediyoruz; tribünde bir numarayız ve her zaman da bu iddiamızı sürdüreceğiz."

"BURSALI HER ZAMAN TAKIMINA SAHİP ÇIKAR"

Güzelsöz, takımın geçen sezon sportif anlamda yaşadığı başarısızlığın ardından bu sezon sahaya yansıyan performansın taraftarı tatmin ettiğini, bu nedenle kentte Bursaspor üzerindeki birlik ve beraberliğin eski günlerdeki gibi yeniden sağlandığını belirtti.

Spor kamuoyunda Bursaspor taraftarına yönelik ''Eski günlerinde değiller.'' şeklindeki eleştirilerin doğru olmadığını dile getiren Güzelsöz, "Eleştiriler belli dönemlerde olur. Bunu saygıyla karşılarız ama kimse Bursaspor taraftarının takıma bağlılığını eleştiremez. Bursalı her zaman takımına sahip çıkar. Biz en kötü günümüzde de en iyi günümüzde de her zaman takımımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.