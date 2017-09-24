Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6. hafta karşılaşmasında Paul Le Guen yönetimindeki Bursaspor, evinde lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Maçı bekleyen binlerce taraftar merakla "Bursaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Bursaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...
BURSASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:30'da başlayacak. Tecrübeli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı mücadelede Serkan Ok ve Süleyman Özay yardımcı hakemliği üstlenecek. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanan son maçta Galatasaray deplasmanda 5-0 kazanmıştı.
- İki takım arasında oynanan son 10 maçın 7'sini Galatasaray kazandı, 3 maç berabere bitti.
- Bursaspor, ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
- Galatasaray, ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- İki takım şimdiye kadar 96 kere karşılaştı, bu maçların 49'unu Galatasaray, 22'sini Bursaspor kazandı. 25 maç berabere sonlandı.
- Bursaspor'un Süper Lig'de en fazla yenildiği ve en fazla gol yediği takım Galatasaray.
- Bursaspor, evinde oynadığı son maçta Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yendi.
- Galatasaray, deplasmanda oynadığı son maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Bursaspor, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 15 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.
- Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
- Bursaspor'da en golcü isimler arasında 3'er golle Pablo Batalla ve Dzon Delarge, 2 gol ile de Bogdan Stancu bulunuyor.
- Galatasaray'da en golcü isimler arasında 7 gol ile Bafetimbi Gomis, 4 gol ile Tolga Ciğerci ve 1 gol ile Younes Belhanda bulunuyor.
- bursaspor
- galatasaray
- hangi kanalda
- saat kaçta
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 48 dakika önce2-1 gs00
-
Misafir 49 dakika önce2-100