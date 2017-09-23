Bursaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. 2016-2017 sezonuna yeni transferleriyle güzel bir başlangış yapan Galatasaray, Bursaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderlik serüvenini sürdürmek istiyor. Peki, Bursaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

BURSASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Galatasaray, Bursaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Bursaspor-Galatasaray maçı 24 Eylül Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

GÖZLER GOMİS'TE OLACAK

Süper Lig'de çıktıkları 5 karşılaşmada ağları havalandıran Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçında da gol serisini sürdürmeye çalışacak.

İlk 5 haftada attığı 7 golle sarı-kırmızı takımın lige en hızlı başlangıç yapan ikinci oyuncusu konumunda bulunan Gomis, Bursaspor maçında 2 gol atması durumunda Saffet Sancaklı'nın gol sayısını egale edecek.

Saffet Sancaklı, Galatasaray formasıyla 1994-1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 kez ağları havalandırmıştı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un, Kasımpaşa'yı geçen hafta 2-0 yendikleri maçın ilk 11'ini Bursaspor karşısında da sahaya sürmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda sahaya çıkması beklenen kadro, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Belhanda ve Gomis'ten oluşuyor.

GALATASARAY İLE BURSASPOR 97. RANDEVUDA

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligine (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50sini galibiyetle kapattı, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 96 maçta rakip filelere 167 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray evinde 3-1, deplasmanda da 5-0lık skorlarla kazandı.

BURSASPOR 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 10 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 10 randevuda 4 kez berabere kaldı, 6 kez yenildi.

BURSA'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-14 üstünlük sağladı.

Bursada yapılan 18 lig karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı, Galatasarayın 55 golüne karşılık, Bursaspor 47 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 1998-1999 ve geçen sezon da 5-0lık galibiyetlere imza attı.

Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursada yapılan karşılaşmada 5-0lık skorla elde etti.

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Bursaspor arasında yapılan son 10 lig maçında alınan sonuçlar şöyle:

2012-13 Galatasaray-Bursaspor 3 - 2

Bursaspor-Galatasaray 1 - 1

2013-14 Bursaspor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Bursaspor 6 - 0

2014-15 Bursaspor-Galatasaray 0 - 2

Galatasaray-Bursaspor 2 - 2

2015-16 Galatasaray-Bursaspor 3 - 0

Bursaspor-Galatasaray 1 - 1

2016-17 Galatasaray-Bursaspor 3 - 1

Bursaspor-Galatasaray 0 - 5

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