Bursaspor Galatasaray maçı yazar yorumları

ERHAN TELLİ: HATALARIYLA KAZANDI

İgor Tudor’u anlamak gerçekten güç... Maçın ilk yarısında takımın geriye düşmüşken, bırak devre arasını beklemeyi, 35’te bile Feghouli gibi bir adamı oyuna alsa, kimse ona ‘ne yapıyorsunuz öyle Tudor bey?’ falan demeyecek. Ama bırakın 35’te almayı, devre arasında bile bu değişikliği inatla yapmıyor. 64’e kadar öylece bekleyip, sonra da maçın en iyi adamı olan Mariano’yu ve Latovlevici’yi oyundan alarak, üçlü savunmaya dönüp, büyük bir kumar oynamayı tercih ediyor...

Neyse ki herkesin beklediği gibi Feghouli kimseyi şaşırtmıyor da, golünü atıp Tudor’un bu büyük hatasını ve oynadığı kumarı kazasız belasız kapatıyor. Ve yine entresan bir şekilde, bu sezon kariyerinin toplamından fazla gol atmayı başaran bir futbolcu olarak Tolga sahneye çıkıp, fişi çeken adam oluyor.

Tüm bu ilginçlikler bir yana, maçın genelinde Galatasaray’ın sayısız pozisyonlara girmesine karşın, büyük bir şanssızlıkla bunlardan faydalanamadığını da ekleyelim. Ama özellikle ilk yarıda, biraz da yoğun seyirci baskısının da etkisiyle bazı futbolcuların bocaladığını da söylemek mümkün. Örneğin, sezon başından bu yana hatasız oynayan Fernando. Ve yine yere göğe sığdırılamayan Ndiaye... Rodrigues’i saymıyorum bile. Peki ya Maicon’un yaptığı hatalara ne demeli? Belhanda, Mariano, Serdar Aziz ve Latovlevici’yi bir kenara ayırıyorum. Bu kez gol atamamış olsa da, iyi niyetinden asla şüphe duymadığım Gomis de yine çok iyiydi.

19 AY SONRA 2. YARI MAÇI ÇEVİRDİ Galatasaray, Süper Lig’de 19 ay sonra ilk yarısını geride bitirdiği bir maçı kazanmayı başardı. En son 2016 Şubat ayında Trabzon önünde devreyi 1-0 yenik kapattığı maçı 2-1 galip tamamlayan Aslan, daha sonra ilk yarısını geride bitirdiği 10 maçı da kazanamamıştı.

Sonuç olarak, Tudor yaptığı oyuncu değişiklikleri ile bu kez çok büyük bir kumar oynadı ama sonunda güldü. Her zaman şans böyle yanında olur mu bilemem... Ama geçen hafta da bahsettiğim gibi. Bildiğim bir şey var. O da Feghouli’nin bu ligde daha çok takımın canını yakacağı...

REAKSİYON

Bu maçın Galatasaray adına en önemli göstergesi, Sarı-Kırmızılı takımın ilk kez geriye düştüğü bir maçta gösterdiği reaksiyon oldu. Mağlubiyeti asla kabullenmediler ve teslim olmayarak sürekli golü aradılar. Bu ilerleyen haftalar için bence en anlamlı mesaj oldu.

CÜNEYT HAYDAROĞLU: TUDOR'UN KUMARI TUTUNCA...

İç sahada tamamdı Galatasaray ama deplasmanda hala soru işaretleri vardı kafalarda. Antalya’da bırakılan 2 puanın ardından Galatasaray’ın ilk dış saha maçında ne yapacağı çok merak ediliyordu. Çünkü burada oynanacak olan futbol ve alınacak sonuç Sarı-Kırmızılılar’ın da genel anlamda rüşdünü ispat etmesi için önemli bir kıstas olacaktı.

Bursa karşısında ilk yarıda sakin kalmayı ve ayağa toplarla oyunu rakip alana yıkmayı isteyen Galatasaray, bunda istediği oranda başarılı olamadı. Bunun en önemli nedeni Belhanda’nın hücumdaki pas organizasyonunu iyi yönetememesiydi. Her iki kanadın istenilen katkıyı sağlamaması, pas hataları ve Bursa defansının dikkatli oluşu da eklenince beklenen baskı kurulamadı... Hızlı ataklarla gelen Bursa da şans golüyle ilk 45’i önde kapatınca ikinci yarı Galatasaray için daha önemli bir hal aldı.

RAKAMLARIN KRALI DA CİMBOM Liderin süper performansı rakamlara da yansıdı. 6. hafta sonunda ligin yenilgisiz tek takımı olan Aslan, hem en çok gol atan (15), hem de en az yiyen (4) ekip oldu. Cimbom, maç başına 455 isabetli pas ve yüzde 85 isabet oranıyla bu alanda da zirvede yer aldı.

İkinci yarıda ise Belhanda’nın sorumluluk alıp daha çok sahneye çıkması verimi de artırdı. Ancak dikkat çekici olay ise İgor Tudor’un 64’teki kumarıydı. Kötü de olmayan iki bek Mariano ve Latovlevici’yi çıkarıp Yasin ve Feghouli’yi oyuna alması önce kafaları karıştırdı ama oyun oturdukça bu hamlelerin de yerinde olduğu görüldü. Bu sezon Türk Telekom Stadı’nda yaptığı gibi oyunu iyice Bursa yarı alanına yıkan Galatasaray, Feghouli’nin buram buram kalite kokan golüyle beraberliği buldu. Cesaretiyle usta vuruşunu birleştiren Feghouli’ye aslında bu golü için şapka çıkarmak gerekiyor. Yavaş yavaş ilk 11’i alacaktır ve daha büyük katkılar sağlayacaktır.

Orta alanı ele geçirdikten ve baskının daha da artmasının ardından sezonun golcüsü Tolga’nın akıl dolu vuruşu ile gelen gol aynı zamanda haklı bir galibiyeti de Aslan’a getirdi...

Tudor, 64’teki kumarı ile ya kahraman olacaktı ya da rezil... Ancak kumar tutup galibiyet gelince maçın kahramanı oldu. Hakkını da teslim etmek gerekiyor... Beşiktaş’ın derbide Fenerbahçe’ye kaybettiği haftada Bursa gibi bir deplasmanda alınan galibiyet oldukça değerli. Galatasaray’ın kazandığı bu 3 puanın önemi ilerleyen haftalarda daha da iyi anlaşılacaktır.

GOMİS

Östersunds maçlarını saymazsak belki de bu sezonun en silik maçını oynadı. İlk yarıdaki şutu dışında bir etkisi olmadı.

SON 8 SEZONUN EN İYİ GALATASARAY'I En son 2009-2010 sezonunda Rijkaard döneminde ilk 6 maçını kazanan Galatasaray 18 puan toplamıştı. Cimbom, Tudor yönetiminde 16 puan alarak o tarihten bu yana en iyi başlangıcını yaptı. Son 8 sezonda bu performansa en çok yaklaşan isim geçen yıl ilk 6 haftada 14 puan alan Riekerink olmuştu. Fatih Terim, şampiyon tamamladığı iki sezonda da 6. haftalar sonunda 13’er puan almıştı.

BÜLENT YAVUZ: AYDINUS YILLANMIŞ ŞARAP GİBİ

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan hakem skandalının ardından gözler Fırat Aydınus’a çevrilmişti. Aydınus, Bursa’da güzel bir maç yöneterek bir nebze olsun yüreklere su serpmeyi becerdi. Yıllanmış şarap gibi yaşlandıkça kalitesi ortaya çıkıyor. Biraz dikkat ettiği zaman da mükemmel bir iş çıkarıyor. Bu maçta her iki ceza alanı içerisinde penaltı pozisyonları vardı. Ama hiçbiri değildi. Hakem pozisyonların yakınında olduğu için devam kararları da kabul gördü. İlk yarıda Serdar Aziz-Stancu arasındaki bir pozisyon vardı fakat hakem devam ettirdi. Bursalılar’ın yoğun itirazı vardı. Faul verse bariz gol şansından dolayı kırmızı kartını kullanabilir miydi, asla. Çünkü pozisyonda bariz gol şansı yoktu. Maç sonu iki takım oyuncularının Aydınus’u tebrik etmesi de güzel ve özlediğimiz görüntülerdi.

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