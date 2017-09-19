bursaspor kaç yıldır türkiye kupası'nı kazanamıyor?

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Bursaspor, bugün 3'üncü Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada İstanbul Bölgesi A Klasman Hakemi Onur Karabaş düdük çalacak. Karabaş'ın yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve Mehmet Yılmaz yapacak. Müsabakanın 4.hakemi ise Yavuz Çetin olacak.
LE GUEN ROTASYONA GİDİYOR
Teknik Direktör Paul Le Guen, yarın ilk 11'de fazla forma şansı vermediği oyuncuları kullanacak. Rotasyon ağırlıklı bir kadro ile Tarsus İdman Yurdu karşısına çıkacak olan yeşil beyazlı ekipte Jires Kembo Ekoko, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Pablo Martin Batalla'nın da forma giymesi beklenmiyor. Bursaspor'un muhtemel 11'i ise şu şekilde; Muhammet, Ertuğrul, İsmail Konuk, Ekong, Onur, Bilal, Merter, Furkan, Paschal, Joshua John, Deniz.
Sabah saatlerinde yaptığı idmanla Tarsus İdman Yurdu maçını hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan Bursasporlu oyuncular, son bölümde taktik çalıştı. Yarın sabah saatlerinde Tarsus İdman Yurdu'na karşı forma giyemeyecek oyuncular bir çalışma gerçekleştirecek.
BAŞARIYA AÇ
Ziraat Türkiye Kupası´nda 2017-18 sezonunun serüvenine bugün başlayacak olan Bursaspor, kupayı uzun yıllardır kazanamıyor. Son olarak 1985-86 sezonunda kupayı müzesine götüren Yeşil Beyazlılar, 31 yıldır bu başarıyı elde edemiyor. Geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde gruptan çıkamayan Bursaspor, 2014-15 sezonunda finalde Galatasaray´a 3-2 ve 2011-12 sezonunda ise Fenerbahçe finalde 1-0 kaybetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.