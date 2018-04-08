Süper Lig’de geçen hafta Göztepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Kasımpaşa, gözünü Bursa’ya dikti. Bu sezon ‘üst üste iki galibiyeti’ 20 Kasım 2017’deki Karabük deplasmanında (0-2) ve 26 Kasım 2017’deki Konyaspor maçında (2-0) elde ettiği skorlarla alan Lacivert-Beyazlılar, Bursa’dan 3 puanla dönüp ikinci kez aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Kalan maçlarda üst sıralara doğru ilerlemek isteyen Kasımpaşa, seri galibiyet zinciri yakalayıp puan cetvelinde yükselmeyi amaçlıyor.

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BURSASPOR - KASIMPAŞA

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

SAAT: 16:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Mete Kalkavan

BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Barış, Agu, Shehu, Delarge, Kembo, Sow, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Paul Le Guen

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

HAKEM SKANDALI YAŞANMIŞTI

İlk yarıda İstanbul’da oynanan müsabakada Lacivert-Beyazlılar, Bursaspor önünde Eduok ve Mensah’ın golleriyle 2-0’ı yakalamış, 57’de Trezeguet’ye direkt kırmızı kartını çıkartan Suat Arslanboğa’nın, 75. dakikada Titi’yi ikinci sarı- dan atmaması büyük yankı yaratmıştı. Bursa, son 33 dakikayı 10 kişi tamamlayan rakibi önünde 89 ve 90+2’deki gollerle 2-2 beraberliği kurtarmıştı.

BURSASPOR'DA BATALLA YOK

Yeşil-beyazlılarda bu maçta en büyük eksikliği ile kaptan Pablo Martin Batalla oluyor. Arjantinli oyuncu, kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Bursaspor'da Jires Kembo da sarı kart sınırında bulunuyor. Lacivert-Beyazlılar'da ise sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

Kasımpaşa, ligin 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. Bursaspor da geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a 2-0 yenildi. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 34 puanla 10. basamakta girdi. Paul Le Guen'in çalıştırdığı Bursaspor ise 33 puanla 13. sırada bulunuyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU