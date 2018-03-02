SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BURSASPOR-KAYSERİSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Bursaspor ile Kayserispor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldiler.
ASİST BATALLA GOL STANCU!
İlk yarıda iki takım da girdiği gol pozisyonlarını gole çeviremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda ise maçı kazanmak adına Bursaspor maça hükmeden taraf olmaya başladı. Gol için 76. dakikayı bekleyen yeşil beyazlı ekip, Batalla'nın asisti sonrasında Stancu'nun topu ağlara gönderdiği golle maçta 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından da oyunun hakimiyetini kaybetmeyen Bursaspor, uzun bir aradan sonra 3 puanla tanıştı ve derin bir nefes aldı. Bursaspor aldığı bu 3 puanla birlikte 10. sıraya kadar yükseldi ve puanını 30 yaptı. Kayserispor ise 38 puanda ve 5. sırada kaldı. Bursaspor bu galibiyetle birlikte 9 haftalık kazanamama serisine son verdi.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
8. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, Kembo sağ kanattan topu Kayserispor ceza sahasına ortaladı. Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Kayserispor ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı Kembo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Lung'da kaldı.
33. dakikada Aziz Eraltay'ın sol kanattan Kayserispor ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bulunan Stancu topu kafa vuruşu ile Kembo'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.
38. dakikada Kayserispor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.
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