Bursaspor - Konyaspor maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Bursaspor, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Konyaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Bursaspor 36 puanla 11. sırada, Konyaspor 32 puanla 15. sırada bulunuyor. Bursaspor son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Konyaspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 156 kodlu maçı oynayanlar; Bursaspor galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.10, Konyaspor galibiyet oranı 2.40. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Bursaspor önceki hafta Gençlerbirliği mücadelesinde 3-1 yenildi.

Konyaspor ise Akhisar Bld.Genç. maçında 1-0 yenildi.

Bursaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bursaspor, kendi sahasında 21 gol attı, 14 gol yedi.

Konyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Konyaspor, 10 gol atarken 22 gol yedi.