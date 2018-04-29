Bursaspor - Konyaspor maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Bursaspor, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Konyaspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 36 puanlı Bursaspor 11. sırada bulunuyor, Konyaspor 32 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Bursaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Konyaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 156 kodlu maçı oynayanlar; Bursaspor galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.10, Konyaspor galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Bursaspor önceki hafta Gençlerbirliği mücadelesinde 3-1 yenildi.

Konyaspor ise Akhisar Bld.Genç. maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Bursaspor, 21 gol attı ve 14 gol yedi.

Konyaspor, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Konyaspor 10 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.