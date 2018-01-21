Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geliyor...

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BURSASPOR: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 (17' Attamah)

(İkinci yarı oynanıyor...)

STAT: Bursa BŞB

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Kofi Atta, Kubilay, Emre Taşdemir, Jorquera (Bursa) / Chedjou, Elia (Başakşehir)

CEZALI: Kerim Frei (Başakşehir)

BURSASPOR: Harun Tekin, Aziz Behich, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Mikel Agu, Emmanuel Badu, Batalla, Kembo, Delarge, Moussa Sow

YEDEKLER: Muhammed, Rüştü, Onur, Furkan, Yusuf, John, Sinan, Stancu, Faty, Grozav

TEKNİK DİREKTÖR: Paul Le Guen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visça, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

YEDEKLER: Mert, Chedjou, Uğur, Alparslan, Egemen, Gökhan, İrfan Can, Arda Turan, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BAŞAKŞEHİR LİDERLİĞİ GERİ ALMAK İSTİYOR

Arda Turan’ı kadrosuna dahil ederek ses getiren Başakşehir, son olarak Riad Bajic’i transfer etti. Ligde oynadığı son 4 maçtan 3’ünü kazanan İstanbul ekibi, Bursa engelini de geçip Fenerbahçe’ye kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

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