Galatasaray'ın ilk golü, ardından stancu’nun sakatlanması ve Ekong’un atılmasıyla Timsah’ın tüm umutları tükendi. Tel tel dökülen Bursa, rakip kaleye ilk şutunu 68’de attı. Opta verilerine göre; Bursa, son 2 sezonda bir maçı rakip ceza sahasında topla buluşmadan tamamlayan ilk ekip oldu.

"BURSA'YA MI, FRANSA'YA MI?"

Timsah’ın hocası Paul Le Guen için ayrılık çanları çalmaya başladı. Son galibiyetini 3 aralık 2017’de Konya’ya karşı alan Bursa, daha sonra ligde çıktığı 9 müsabakada 6 yenilgi, 3 beraberlik elde etti. Yönetimin arkasından desteğini çektiği öğrenilen Le Guen’e maç sonrası ‘Bursa’ya dönecek misiniz, yoksa Fransa’ya mı gideceksiniz?’ soruldu. Tecrübeli hoca, “Bu soruları hiç hoş karşılaşmıyorum ama saygı duyuyorum. Tabii ki Bursa’ya döneceğim, düzeltmek savaşacağım” dedi.