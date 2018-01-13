Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Moussa Sow'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Sow başlıyor' ifadesine yer verildi.
Bursaspor'un ara transfer dönemi için prensipte anlaştığı Senegalli oyuncu Moussa Sow, Bursa'ya geldi.
Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kente gelen Sow'un yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Sow'un, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ahli'den 6 aylığına kiralanacağı öğrenildi.
SOW TRANSFERİNİN DETAYLARI
Bursaspor Başkanı Ali Ay, prensipte anlaşma sağlanan Mousa Sow transferinin detaylarını açıkladı.
Başkan Ay, "6 aylık bir anlaşmamız var. 800 bin Euro ödenecek bu 6 ay içerisinde. Sow'u isteyen İstanbul kulüplerinden biri de vardı ama Sow, 'Ben Bursaspor'a söz verdim, Bursaspor'a gidiyorum' dedi. İnşallah takımımıza şov yaparak dönerek" dedi.
Bursaspor'un Olağan İdari ve Mali Kongre Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Başkanı Ali Ay, Mousa Sow transferinin detaylarını açıkladı. Başkan Ay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi Bursa'ya geldi Sow ama ben her zaman şunu söylüyorum, imza atmadan henüz kesinleşmiş bir şey yok. Önemli olan imzaları atmamız, evet anlaştık. Yarın sağlık kontrolünden geçecek veya pazartesi günü. 6 aylık bir anlaşmamız var. 800 bin Euro bu 6 ay içerisinde. Çünkü Sow bayağı bir parayı da bıraktı geldi buraya. Ben buradan öncelikle kendisine çok teşekkür ederim. Çünkü başka kulüpler de vardı bizim haricimizde. Hatta İstanbul kulüplerinden de vardı biri. 'Ben Bursaspor'a söz verdim, Bursaspor'a gidiyorum' dedi. Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum, taraftarımızın da hepimizin de gördüğü bir şey vardı. Gol atmakta biraz zorluk çekiyorduk. Hocamın da tanıdığı çok iyi bir futbolcu. Biliyorsunuz menajeri de bizim Ricardo Faty'nin menajeri. Acaba olur mu diye düşünürken, iş gerçekleşti. Hocamız da çok memnun. Özellikle o da tebrik etti. İnşallah Bursaspor'a faydalı olur. Bu transfer konusunda bayağı bir paranoyak oldum ben. Çünkü neticede futbolcuyu ne için alıyorsunuz, takıma katkı olsun diye alıyorsunuz ama bazı futbolcularımızda bunu göremedik. Uyum sağlayamadık, bazı sakatlıklar girdi devreye. Onun için çok ince eleyip sık dokuyoruz, ondan sonra alıyoruz. Onu başardık çok şükür. İnşallah takımımıza Sow da şov yaparak döner."
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