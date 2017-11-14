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Geçen yıl 10 yıllığına Bursaspor'a devredilen stadyumunun kafa kısmının altı için projede Bursaspor müzesi, özel tanıtımlar için sinema salonu ve yeme içme gibi alanlar bulunuyor. Bu alanların gelecek yıl mayıs ayına kadar tamamlanması bekleniyor.