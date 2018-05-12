Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in 1 maçlık cezasını onadı.

Kuruldan yapılan açıklamada, Bursaspor'un, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçta "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maçtan men edilen ve 13 bin lira para cezası verilen Mustafa Er'in cezasının oy birliğiyle onaylandığı bildirildi.

Mustafa Er, Trabzonspor ile yarın yapılacak 33. hafta maçında takımının başında yer alamayacak.