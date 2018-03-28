İHA'da yer alan habere göre Bursaspor'da bir futbolcu, kulübün Özlüce Tesisleri'nde gece geç saatlerde tesislerin içinde drift yaptı. Bu olay üst üste birkaç gece tekrarlanınca çevre sakinleri önce durumu görüntüledi, ardından da polise şikayet etti.

Tesislere gelen polis ekipleri durumu kulüp idarecilerine bildirdi. Olayı gerçekleştiren futbolcu kulüp yetkilileri tarafından uyarıldı. Yapılan uyarıların ardından futbolcu aynı olayı bir daha tekrarlamadı.