Bursaspor - Trabzonspor maç önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Bursaspor ile Trabzonspor, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Bursaspor 39 puanla 11. sırada, Trabzonspor 49 puanla 5. sırada bulunuyor. Bursaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Trabzonspor, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 435. İddaa'da Bursaspor kazanır 1.90, berabere biter 3.40, Trabzonspor kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Bursaspor önceki hafta Trabzonspor mücadelesinde 1-2 kazandı.

Trabzonspor ise Bursaspor maçında 1-2 yenildi.

Bursaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bursaspor, kendi sahasında 23 gol attı, 15 gol yedi.

Trabzonspor, dış sahada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Trabzonspor 27 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.