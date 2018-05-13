Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma iddiasını yitiren Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'a konuk oluyor. Bordo-mavililerin Avrupa yolu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek şampiyon olmasıyla kapanmıştı.

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BURSASPOR - TRABZONSPOR

SAAT: 16:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: Bursa BŞB

YAYIN: beIN SPORTS 1

BURSASPOR: Harun, Emre Taşdemir, Ertuğrul, Ekong, Aziz Behich, Onur Atasayar, Shehu, Furkan, Yusuf, Batalla, Sow

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Mustafa Akbaş, Durica, Novak, Onazi, Matus Bero, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, N'Doye

Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Castillo, Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Rodallega bu maçta forma giyemiyor.

MUSTAFA ER TAKIMIN BAŞINDA DEĞİL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, dün Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in 1 maçlık cezasını onamıştı. Mustafa Er, Trabzonspor ile yapılacak 33. hafta maçında takımının başında yer alamıyor.



Kuruldan yapılan açıklamada, Bursaspor'un, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçta "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maçtan men edilen ve 13 bin lira para cezası verilen Mustafa Er'in cezasının oy birliğiyle onaylandığı bildirilmişti.

REKABETTE 84. RANDEVU

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursa'da yapacakları maçla 84. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 83 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 42-12 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 124 gol attı, kalesinde 66 gol gördü.

BURSA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 41 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 15, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002'de de evinde 5-0 kazandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADI