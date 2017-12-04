Bursaspor'un U21 Takımı oyuncuları Konya'da şok yaşadı

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ise yaşanan bu duruma ilişkin, "Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil, karar vericilerin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor" dedi.
Süper Lig´in 14´üncü haftasında Bursaspor, Konyaspor´u deplasmanda 3-0´lık skor ile mağlup ederken tribünlerde ise tatsız bir olay yaşandı. U21 Ligi´nde oynanan Konyaspor-Bursaspor maçının ardından konuk ekibin U21 Takımı oyuncuları, Süper Lig´deki karşılaşmayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu´ndaki VIP Tribünü´nden takip etti. Bursaspor Kulübü´nün yayınladığı resmi açıklamaya göre ise, burada Konyaspor taraftarının sözlü tacizlerine uğrayan Bursasporlu genç oyuncular, daha sonrasında ise güvenlik güçleri tarafından stat dışına çıkarıldı.
LOCADAN TAKİP ETTİLER
Yaşanan bu durumun ardından protokol Tribünü´nde karşılaşmayı takip eden başta Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, Yönetim Kurulu üyeleri Sezer Sezgin ve Görkem Akbaş ise olaya müdahil oldu. Ali Ademoğlu, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Valisi İzzettin Küçük´ü arayarak konu hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Çavuşoğlu ve Küçük´ün olaya müdahil olmasının ardından Bursaspor U21 Takımı oyuncuları, Ali Ademoğlu tarafından locaya alındı ve karşılaşmayı da burada takip etti.
''KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL''
Konu ile ilgili Doğan Haber Ajansı´na açıklamalarda bulunan Ali Ademoğlu, yaşanan bu durumu üzüntü verici olarak niteledi. Konya´nın adı hoşgörüyle bağdaşan Mevlana´nın kenti olmasıyla öne çıktığına işaret eden Ademoğlu, "Biz düne kadar gittiğimiz Konya deplasmanlarında hep bu hoşgörüyü gördük ancak dün oynanan maçta genç oyuncularımız VIP Tribünü´nde maçı takip ederken, bazı taraftarların sözlü tacizine uğradı ve güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil, karar vericilerin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor. Biz ülke olarak maçlarda sporcularımızı koruyamazsak, taraftarlarımızı nasıl koruyacağız?" dedi.
''FUTBOL BİRLEŞTİRİCİ ÖĞELERDEN BİR TANESİ''
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Valisi Sayın İzzettin Küçük´ü aramalarının ardından sorunun çözüldüğünü dile getiren Ali Ademoğlu, "Ülkemiz özellikle birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu dönemlerinden birini geçiriyor. Futbol da birlik ve beraberliği birleştirici öğelerden bir tanesi. Bu anlamda, biz de bunu beklerken Mevlana´nın kenti Konya´da bu tarz bir ötekileştirmenin gerçekleşmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.