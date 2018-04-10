Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da Fransız teknik adam Paul Le Guen'in sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Er, "Bu camianın içinden gelen biri olarak şehrin, taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum. Bunlara cevap verecek potansiyelimiz ve her şeyden önce inancımız var." dedi.
Er, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine şerefli görevi tebliğ ettikleri için başta kulüp başkanı Ali Ay olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ettiğini söyledi.
Geçmiş hakkında çok fazla konuşmak istemediğini vurgulayan Mustafa Er, "Bizim için en önemli maç, hafta sonu oynayacağımız Göztepe maçı. Hiç puan hesabı da yapmıyorum. Maç maç bakacağız." diye konuştu.
Er, her maça kazanma odaklı çıkacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Sahada tek düşüncesi kazanmak olan bir Bursaspor olacak. Bu camianın içinden gelen biri olarak şehrin, taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum. Bunlara cevap verecek potansiyelimiz ve her şeyden önce inancımız var. Teknik ekip ve oyuncu arkadaşlarımız olarak bu cevaba karşılık vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem oyuncu arkadaşlarımız hem de kendimize güvenimiz tam."
"TEK PAYDA BURSASPOR"
Şehrin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunun ifade eden Er, sözlerini şöyle tamamladı:
"Zor bir süreçten geçtiğimiz aşikar ama Bursaspor çok büyük bir camia. Herkes taşın altına elini koyduğu zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Tek payda Bursaspor. Ben de herkes de gelip geçici. Önemli olan bulunduğumuz süre içinde işin hakkını verebilmek. Biz de bunun için gece gündüz çalışacağız. Taraftarlarımızı bu sene biraz fazla üzdük ama bundan sonraki süreçte onların desteği bizim için çok önemli. Zor bir sürece giriyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak."
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