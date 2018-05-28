Bursaspor'un yeni yönetimi mazbatasını aldı

Kongrede geçici divan başkanlığı görevini üstlenen İlhan Parseker, Özlüce Tesisleri'ndeki mazbata töreninde yaptığı konuşmada, iki gün süren bir genel kurul süreci gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kongrenin Bursaspor'a yakışan olgunluk içinde geçtiğini belirten Parseker, "Tüm kamuoyunun gözleri önünde bütün adayların, başkanımızın yanına gelerek birlik ve beraberlik içinde olduğunu gösteren bir kongre yaşadık. Yeniden 3 yıllığına seçilen Ali Ay ve yönetim kurulunu kutluyorum. Gerçekten zor bir görev. Allah kolaylıklar versin." ifadelerini kullandı.

Parseker, Bursaspor'un oldukça sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve hala bu sürecin bitmediğini aktararak, "Ancak inanıyoruz ki Bursaspor, şehrin tüm dinamiklerini arkasına alarak girmiş olduğu bu zorlu yoldan en kısa sürede çıkacaktır. Tecrübeli bir ekip işin başına geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Ali Ay da genel kurul üyelerinin teveccühüyle yeniden seçildiklerini vurguladı.

Kongrede emeği geçenlere teşekkür eden Ay, "Tekrar başkan olduk. Burada kazanan inşallah Bursaspor olmuştur. Yine bütün mesaimizi buraya harcayacağız. Bu işin daha iyi olabilmesi için profesyonellerle çalışacağız. Yönetimde genç arkadaşlarımız var. Onlar da uğraş verecek ve inşallah hep beraber Bursaspor'u düzlüğe çıkaracağız. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından Parseker, mazbatayı Ay'a teslim etti.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ay, "28 aylık süreçten sonra kongre üyelerimiz teveccüh gösterdi ve bizi tekrar başkan olarak seçti. Bizim için elzem olan projelerin neticelendirilmesi ve sportif başarı. Artık hata yapma lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Ay, sportif çalışmalarla ilgili detaylı bilgiyi, profesyoneller göreve geldikten sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Kongrede, denetim kurulu görevine bağımsız aday Yalçın Cambaz ve ekibi getirilmişti.

Parseker, Yalçın Cambaz'a da mazbatasını teslim etti.