SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BURSASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bursaspor yine kazanamadı! Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta da galibiyete uzanamayan Bursaspor, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

BURSASPOR: 0 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 0

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 83 Shehu), Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Batalla, Delarge (Dk. 68 Grozav), Bostock, Yusuf Erdoğan, Stancu (Dk. 78 Sinan Bakış)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Sadık Çiftpınar, Doria, Cissokho, Murat Yıldırım, Azubuike, Aytaç Kara, Pereira (Dk. 73 Dening), Eren Tozlu (Dk. 58 Gilberto), Adem Büyük (Dk. 87 Boutaib)

SARI KARTLAR: Dk. 26 Aziz Eraltay, Dk. 45+1 Yusuf Erdoğan, Dk. 73 Grozav (Bursaspor), Dk. 45 Sadık Çiftpınar, Adem Büyük (Devre arası) (Evkur Yeni Malatyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

19. dakikada gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük'ün Bursaspor ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

21. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde meydana gelen karambolde savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, Ekong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Konuk takım oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

34. dakikada Bursaspor'un sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı. Bu oyuncunun konuk takım ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Ekong'un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada yeşil-beyazlı takım atağında Batalla'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Delarge'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

49. dakikada Batalla'nın pasıyla Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

63. dakikada Batalla'nın pasında topla buluşan Bostock'un yaklaşık 30 metreden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.