Bursaspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı - Aziz Behich son 6 maçta 5 gol attı

Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 24'e yükseltti. Lider Başakşehir ile arasında 6 puan fark bulunan yeşil-beyazlılar, yenilmezlik serisini 65 güne çıkardı! Ligde çıktığı son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, bu periyotta hanesine ise 15 puan yazdırdı.
DİZİLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE 6 PUAN FAZLA!
Ligin ilk 7 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden Bursaspor, 9 puan toplamıştı. 7. haftadaki 3-1'lik Kayserispor yenilgisinin ardından 8. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasıyla birlikte 3-5-2 dizilimine geçen Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, bu değişikliğin meyvelerini de aldı. Sistem değişikliğinin ardından çıktığı son 7 maçta da mağlubiyet yaşamayan Bursaspor, bu süreçte ilk 7 haftalık periyottan 6 puan daha fazla topladı.
BAŞAKŞEHİR'İN ARDINDAN İKİNCİ
Bursaspor, lider Başakşehir'in ardından ligde en uzun yenilmezlik serisi elde eden ikinci takım oldu. İstanbul ekibi, son 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, yeşil-beyazlılar ise Fenerbahçe ile birlikte 7 maçtır yenilmiyor.
AZİZ BEHICH'TEN SON 6 MAÇTA 5 GOL!
Bursaspor'un 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Aziz Behich, ligde forma giydiği son 6 maçta 5 gol atarak takımının en golcü ismi olmayı başardı. Ligde forma giydiği son 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Aziz, kariyerinin en golcü sezonunu yaşarken, takımının da en skorer ismi olmayı başardı.
Bu sezon Osmanlıspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Konyaspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayan Aziz, istikrarlı performansıyla da dikkat çekiyor.
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