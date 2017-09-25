Bursasporlu holiganlardan kameramanlara çirkin saldırı

Saha içindeki güzel oyuna, Bursalı bazı fanatiklerin yaptıkları çirkinlikler hiç yakışmadı. Birkaç kendini bilmez, maçın başında yayıncı kuruluşun kameramanlarına yabancı madde yağdırdı. Kale arkasında görevli 3 kameraman yaralandı. 14. dakikada Belhanda’nın şutunda Agu’nun eline çarpan ve Galatasaraylılar’ın penaltı beklediği pozisyonun tekrarı bu yüzden uzun süre gösterilemedi. Kameramanların başı sargıya alındı. Bazı foto muhabirleri de torpil yağmuru eşliğinde görevlerini yapmaya çalıştı. Başlarına, omuzlarına ve sırtlarına yabancı maddeler gelen basın mensupları arasında yaralananlar oldu.

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