Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İzmir'deki Göztepe maçı sonrası dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Bursasporlu taraftar Yüksel Utgin'in cenazesi, toprağa verildi.

Utgin'in cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumunun morgundan alınarak memleketi Bursa'nın Gemlik ilçesine getirildi.

Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'ndeki törene, Utgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda takımın taraftarı katıldı.

Burada öğleyin kılınan namazın ardından Utgin'in cenazesi, Narlı Mezarlığı'na defnedildi.