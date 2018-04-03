Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin'de Burseya Dağı’nı alarak Türk bayrağını diken timin komutanı Astsubay Üstçavuş Sercan Büyükkal ile bir araya geldi. Yılmaz, Büyükkal'ı daha önce de telefonla aramıştı.

Başkan Yılmaz, Afrin'de Mehmetçiklerin destan yazdığını söyledi.

İHA'nın haberine göre; Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk haftalarında Burseya Dağı’nın alınması ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletinin moral bulduğunu ifade eden Yusuf Ziya Yılmaz, "Rabbim tüm askerlerimizden razı olsun onları korusun. Afrin harekatı büyük bir zafer ile neticelendi. Şimdi sıra da Menbiç var. Milletimizin duaları sizinle. Ben inanıyorum ki Menbiç harekatından da zaferle çıkacağız. Zeytin Dalı Harekatı’nda şehitlerimizin olması yüreklerimizi yaktı. Samsun'a da şehitlerimiz geldi. Samsunlu Burak Akalın, Hüseyin Şahin, Göksu Şafak Şahin evlatlarımız bu vatan için Zeytin Dalı Herakatı’nda şehit düştüler. Allah'ım tüm şehitlerimizden razı olsun. Şahsınızda sizi ve tüm Mehmetçiklerimizi Samsun adına kucaklıyor ve Afrin zaferi için tebrik ediyorum” dedi.

"BURSEYA DAĞI'NI TERÖRİSTLERİN BAŞLARINA YIKTIK"

Burseya Dağı’nı alan timin Samsunlu komutanı Sercan Büyükkal da görüşmede Yusuf Ziya Yılmaz'a ailesine yaptığı ziyaret için teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Başkanım, Afrin'de görev yapan askerlerimizin hepsi vatanına milletine canını hiç çekinmeden verecek olan insanlar. Biz orada vatanımız için varız. Devletimiz hiçbir şeyimizi eksik etmiyor. Milletimizde bizlere duaları ile sahip çıkıyor. Bizim için önemli olan vatan sağ olsun gerisi teferruat. Burseya Dağı’na bayrağımızı dikmenin gururu ve onurunu yaşıyoruz. Askerlerimizin hepsi canlarını ortaya koyarak Afrin'de görev yapıyor. Burseya Dağı’nı teröristlerin başlarına yıktık. Arkalarına bakmadan kaçtılar."

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