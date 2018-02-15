Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda görev yapan Mehmetçik, oluşturulan mevzilerde elleri tetikte 24 saat nöbet tutuyor.
AA'nın aktardığına göre, TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor.
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı yürütülen harekat kapsamında Mehmetçik ve ÖSO birlikleri, Afrin bölgesindeki köyleri tek tek teröristlerden arındırıyor.
SIZMA GİRİŞİMLERİNE ANINDA KARŞILIK
Harekatın 9. gününde (28 Ocak) teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda Mehmetçik görev yapıyor.
Askeri birlikler ilerleyişini sürdürürken, alan güvenliğini sağlayan komandolar oluşturdukları üs bölgelerinde PYD/PKK'lı teröristlerin her türlü hareketini izliyor.
Burseya Dağı'nda komandolar zorlu hava şartlarına rağmen oluşturulan mevzilerde gece görüşlü dürbünlerle sürekli gözetleme yaparken, bir yandan da elleri tetikte bölgenin güvenliğini sağlıyor.
Uzun menzilli silahlarla teröristlerin her türlü sızma girişimine anında karşılık veren askerler, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyor.
TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLİYOR
Tamamen yerli üretim İHA ve SİHA'ların desteğiyle yürütülen harekatta, teröristlerin beton bloklarla güçlendirdiği savunma hatları ise gün boyunca Fırtına obüsleri ve tank atışlarıyla yerle bir ediliyor.
Teröristlerin saklandığı tüneller tek tek belirlenirken, askerler tuzaklanmış patlayıcıları imha ediyor.
PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullanarak meskun mahallerde düzenlemesi muhtemel saldırılara karşı her türlü önlemi alan Mehmetçik, sınır hattı boyunca alan derinliğini artırıyor.
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