Burslu yabancı öğrenciler YÖK'te buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursuyla Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde lisans veya doktora eğitimi gören bir grup uluslararası öğrenci, YÖK Yürütme Kurulu üyelerini ziyaret etti.

AA'nın haberine göre, kurul tarafından düzenlenen bir günlük kültür gezisi kapsamında Ankara'da bir araya gelen YÖK burslusu öğrenciler, Meclis ve şehir gezisinin ardından Yükseköğretim Kuruluna geçti.

Öğrenciler, burada YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Rahmi Er, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme, Genel Sekreter Yardımcıları, YÖK Uluslararası İlişkiler Dairesi personeli ve Akademik Destek ve Değişim Dairesi Başkanı ve personeli ile buluştu.

Uluslararası öğrenciler, programdan yararlanıyor olmaktan duydukları memnuniyeti ve karşılaştıkları bazı sorunları dile getirdiler.

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