Bursluluk sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) başvuruları devam ediyor. Yurtiçinde tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacak olan bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır? Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman? 2018 PYBS ne zaman yatacak?
2018 PYBS NE ZAMAN YATACAK?
PYBS burslarının ne zaman yatacağı konusunda net bir tarih paylaşılmadı. MEB'in yayımladığı kılavuzda, bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e*Burs Modülü üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı.
2018 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı , 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS , 03 Haziran 2018 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10 .00 ’da, ÖDSGM tara fından yapılacak.
İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te gerçekleştirilecek.
PYBS İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http ://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr int ernet adreslerinde ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.
PYBS BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
PYBS için başvurular 12 Mart - 5 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacak. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak .
* Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak .
* Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak .
* Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olma k.
* Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.
* Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11 bin 600 TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak.
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