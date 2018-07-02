2018 bursluluk sınavı tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Haziran'da gerçekleştirilen ve 120 dakika süren bursluluk sınavı için şimdi sıra sonuçlarda. Sınava katılan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 PYBS İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklanma tarihi...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2018 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (PYBS İOKBS)

Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, MEB'in yayımladığı sınav kılavuzuyla belli oldu. 2018 bursluluk sınav sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden bildirilecek.

BURSLULUK BAŞLANGICI NASIL OLACAK?

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç . Başka öğrenciye ait sınav evrak ının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, rady o, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evr akı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması ,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması ,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “ Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin ce hazırlanan tutan aklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.