3 Haziran 2018 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru ve cevap anahtarları açıklandı. Sonuç tarihi belli olan bursluluk sınavı soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden yayımlandı. İşte İşte Bursluluk sınavı (İOKBS) sorulaEski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), oturumları geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıf öğrencileri uygulanan 2018 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı kısa süre içerisinde http://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı.

SINIF SINIF SINAV KİTAPÇIKLARI

5.sınıf soru kitapçığı

7.sınıf soru kitapçığı

8. ve hazırlık sınıfı soru kitapçığı

9, 10, 11, 12. sınıf soru kitapçığı

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB’in 2018 iş takvimine göre İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK BAŞLANGICI

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

BURSUN DEVAMI, KESİNTİSİ VE İTİRAZLAR

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği”nin 18 inci Maddesine göre yapılacaktır.

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