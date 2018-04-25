Yüzdeki gözeneklerin, kir, yağ ya da ölü hücrelerden dolayı tıkanmasıyla meydana gelen siyah noktalar, çoğumuz için can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Genellikle yağlanmaya bağlı olarak yüzdeki "T" bölgesinde görülebilen siyah noktalar vücudun diğer bölgelerinde de oluşabiliyor.

İlk olarak sarı ya da beyaz renkte görülebilen siyah noktalar, zaman geçtikçe siyah rengini alıyor. Genelde fazla yağ üreten ciltlerde görülse de hava kirliliği, sigara dumanı gibi çevresel etkenler siyah noktaların önemli tetikleyicileri!

Öte yandan estetik açıdan hoş durmayan siyah noktalardan kurtulmak isteyen pek çok kişi siyah noktalardan kurtulmak için neler yapılmalı? Burundaki siyah noktalar nasıl temizlenir? Evde siyah nokta maskeleri hazırlanabilir mi? Gibi sorulara yanıt arıyor. Dışarıda bulabileceğiniz siyah nokta maskelerine alternatif olarak evde hazırlayabileceğiniz tariflerle pürüzsüz bir cilt elde edebilirsiniz. İşte birbirinden etkili siyah nokta maske ve kürleri...

YUMURTA AKI MASKESİ MALZEMELER

1 adet yumurta akı

Kağıt havlu

SİYAH NOKTALARDAN KURTULMAK İÇİN YUMURTA AKI MASKESİ NASIL YAPILIR?

Temiz bir kabın içinde yumurtanın akını alın. Çatal veya blender yardımı ile yumurta akını iyice çırpın. Köpük kıvamı alan yumurtayı göz çevrenizden uzak tutarak cildinize uygulayın. Ardından kağıt havluyu yüzünüze yerleştirin. Yumurta akı kuruduktan sonra yüzünüzü iyice yıkayın. Düzenli kullanımda cildinizin temizlendiğini göreceksiniz.

SİVİLCE İZLERİNDEN KURTARAN TÜYOLAR!

LİMON VE KARBONAT MASKESİ MALZEMELER

1 yemek kaşığı karbonat

Yarım limon suyu

SİYAH NOKTALARDAN KURTULMAK İÇİN LİMON VE KARBONAT MASKESİ NASIL YAPILIR?

1 yemek kaşığı karbonat veya tuza yarım limon suyu ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından siyah noktaların bulunduğu sorunlu bölgeye parmaklarınızla ovalayarak sürün ve iyice yayıldıktan sonra 15-20 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü soğuk suyla durulayın çünkü soğuk su, cildi gererek gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur.

BU YİYECEKLER SİVİLCE YAPIYOR!

JELATİN VE SÜT MASKESİ MALZEMELER

4 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı jelatin (toz halinde)

SİYAH NOKTALARDAN KURTULMAK İÇİN JELATİN VE SÜT MASKESİ NASIL YAPILIR?

Toz jelatinin yapışkan özelliği sayesinde siyah noktalardan kurtulabilirsiniz. Bu maskeyi hazırlamak için bir kaba, 1 yemek kaşığı toz jelatin ve 1 yemek kaşığı süt ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı mikrodalgada ya da bir tavanın içerisinde benmari usulü ısıtın. Karışım ılık haline gelince siyah nokta bulunan bölgeye ince bir tabaka sürün. Siyah nokta maskesi kuruduğunda cildinize zarar vermeden soyun. Son olarak cildinizi tonikle temizleyin.

CİLT SIKILAŞTIRICI DOĞAL TONİK TARİFİ!

KİLLİ ELMA SİRKELİ MASKE MALZEMELER

1 yemek kaşığı kil

1 yemek kaşığı gül suyu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

SİYAH NOKTALARDAN KURTULMAK İÇİN KİLLİ ELMA SİRKEL MASKE NASIL YAPILIR?

Kil, elma sirkesi ve gül suyu bir araya geldiğinde siyah noktalar için güçlü bir silah haline gelir. 1 yemek kaşığı kile 1 yemek kaşığı gül suyu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip macun oluncaya kadar karıştırın. Sorunlu bölgeye sürüp 20-25 dakika, kil iyice kuruyana kadar bekleyin. Önce ılık, sonra soğuk suyla yıkayın. Son olarak tonik uygulayarak gözeneklerin sıkı kalmasını sağlayın.

KIRIŞIKLIK ÖNLEYİCİ, NEMLENDİRİCİ VE IŞILTI VEREN MASKE TARİFLERİ...