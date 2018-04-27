Bury - Portsmouth maçı öncesi rakamlar

İngiltere 1.Lig maçında Bury ile Portsmouth, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Bury 32 puanla 24. sırada, Portsmouth 63 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bury, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Portsmouth, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 309. İddaa'da Bury kazanır 3.20, berabere biter 3.20, Portsmouth kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Bury önceki hafta Cambridge United mücadelesinde 2-0 kazandı.

Portsmouth ise Carlisle United maçında 3-0 kazandı.

Bury, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 30 gol yedi.

Portsmouth ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Portsmouth, 24 gol atarken 34 gol yedi.