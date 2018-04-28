Bury - Portsmouth maçı öncesi rakamlar

Bury ve Portsmouth, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Bury 32 puana sahip olarak 24. sırada yer alırken Portsmouth 63 puanda ve 8. sırada. Bury son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Portsmouth son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 309 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bury kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Portsmouth sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Bury son hafta oynanan Cambridge United maçında 2-0 kazandı.

Portsmouth ise Carlisle United maçında 3-0 kazandı.

Bury, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. Bury, kendi sahasında 19 gol attı, 30 gol yedi.

Portsmouth, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Portsmouth, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.