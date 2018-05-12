Busan I Park - Seoul E-Land maçı rakamları

Güney Kore K Lig 2 maçında Busan I Park ile Seoul E-Land, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. Busan I Park 15 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Seoul E-Land 10 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Busan I Park, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Seoul E-Land son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 386. İddaa'da Busan I Park kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Seoul E-Land kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Busan I Park önceki hafta Korean Police mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Seoul E-Land ise Bucheon 1995 maçında 2-2 berabere kaldı.

Busan I Park, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Seoul E-Land ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Seoul E-Land, 0 gol atarken 2 gol yedi.