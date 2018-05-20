Busan I Park - Suwon City maçı rakamları

Güney Kore K Lig 2 maçında Busan I Park ile Suwon City, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:30. Busan I Park 18 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Suwon City 12 puanda ve 9. sırada. Busan I Park son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Suwon City, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 455. İddaa'da Busan I Park kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Suwon City kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Busan I Park son hafta oynanan Korean Police maçında 1-1 berabere kaldı.

Suwon City, Anyang karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Busan I Park, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 3 gol yedi.

Suwon City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Suwon City, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.