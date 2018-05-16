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"15 Mayıs 2014.. Hayatımın en güzel imzası, en doğru kararı.. İyi ki sen, iyi ki sen, iyi ki sen. Şükürler olsun sana binlerce kez.. Nice seneler bizim olsun kocam, el ele, omuz omuza, evlatlarımızla, bir ömür boyu.."