Karnı burnunda bir şekilde Amerika’ya giden Terim’in doğum yaptığına dair söylentilerin artması üzerine sosyal medya hesabından henüz doğum yapmadığına dair bir paylaşımda bulundu.



Doğumun bir hafta sonra gerçekleşeceğini söyleyen Buse Terim, paylaşımına, "Daha doğurmadım merak etmeyin. 38. haftadayım. Haftaya sezaryen tarihim var. O zamana kadar bir sıkıtnı olmazsa daha 1 haftamız var. Doğurunca haber vereceğim, söz" notunu düştü.

İşte Buse Terim'in o paylaşımı:



