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Terim, kızı Naz'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Terim o paylaşımına, "Yeniden anne olmak, yeniden tüm o duyguları sil baştan yaşamak... Pamuk kızım Naz, hoş geldin hayatımıza" notunu düştü.