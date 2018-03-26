Buse Varol, Alişan ile Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşlığını aşka dönüştürdükten kısa zaman sonra dün akşam Alişan ile nişanlandı. Alişan en son Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanmış ancak kısa süre sonra birliktelik sona ermişti. Peki Alişan'ın yeni nişanlısı Buse Varol kaç yaşında ve nerelidir? İşte Buse Varol'a dair detaylar...

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir. Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin isimli bir polis memurunu canlandırmıştır. Son olarak Dostlar Mahallesi dizisinde rol alan Varol, dizi setinde tanıştığı Alişan ile arkadaşlığını aşkla dönüştürdü. Dostlar Mahallesi'nin ekran macerası kısa sürdü ama, Buse Varol ile Alişan nişanlanarak evlilik yolunda ilk ciddi adımlarını attı. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncunun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.

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