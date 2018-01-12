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Ece Erken geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Buse, Alişan'ın evine gitti ve Suzan abla gelinini çok sevdi. İlk adımlar atıldı, haberiniz olsun!" açıklamasıyla Buse Varol'un aileye girdiğini duyurmuştu.